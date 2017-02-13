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Приз World Press Photo присужден за снимок убийства посла России

Убийца посла России Мевлют Алтынташ (фрагмент снимка)

Убийца посла России Мевлют Алтынташ (фрагмент снимка)

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Главный приз конкурса World Press Photo получил фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Посол был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийца – сотрудник полиции Мевлют Алтынташ.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло, когда дипломат выступал на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом столичного района Чанкая.

Нападавший был убит полицейскими. Российский посол скончался от полученных ранений.

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