Приз World Press Photo присужден за снимок убийства посла России

Главный приз конкурса World Press Photo получил фотограф Бурхан Озбилиджи за снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова.
Посол был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийца – сотрудник полиции Мевлют Алтынташ.
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло, когда дипломат выступал на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом столичного района Чанкая.
Нападавший был убит полицейскими. Российский посол скончался от полученных ранений.
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