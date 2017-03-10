Мой мэр – женщина

Первая женщина-мэр Барселоны Ада Колау вступила в должность 13 июня 2015 года. Основными пунктами ее предвыборной программы были развитие беднейших районов и зеленых зон города, строительство новых детских садов, революционная коммунальная стратегия, собственная валюта, единый проездной, борьба с коррупцией. И если вам кажется, что программа звучала несколько утопично, примите сердечные капли перед чтением этого текста.

Коррупция

Принцип "власть должна быть прозрачной" – стержень политики Колау. Теперь на сайте мэрии Барселоны есть анонимный гробовой ящик для коррупционеров. Горожан просят присылать доказательства злоупотребления служебным положением. Колау сама подает пример политической этики. Оппозиционные партии проголосовали против уменьшения официальной зарплаты мэра (100 000 евро в год). И тогда Ада сказала: будет получать только 2200 евро в месяц, остальная часть зарплаты пойдет на налоги и на благотворительность. Потому что для Ады Колау работа в городской управе – это не про деньги.

Новый мэр отчитывается перед избирателями о каждом своем шаге – о рабочих обязанностях (5-6 плановых мероприятий в день), о тратах на авиабилеты и еду, о способах передвижения по городу (общественный транспорт, служебный автомобиль только при необходимости, служебный Audi заменен на минивэн). Колау выложила в интернет свою декларацию о доходах и свои университетские оценки. Многие политические выступления Ады документируются и заливаются в сеть, есть даже цитатник, зачаток культа идеальной личности.

Мэр не теряет контакта с избирателями, потому что живет в обычной квартире, знает проблемы своих соседей, постоянно организовывает собрания "обратной связи" в разных частях города, встречается с прессой, пишет в "Фейсбук" и "Твиттер". Барселонцам известно, что Ада Колау снимает квартиру вместе с партнером, политическим активистом Адриа Алемани: они познакомились на протесте, вместе пишут книги и политические программы. В 2011 году у Ады родился сын Лукас.

Колау начала политическую карьеру в юности – с работы в Amnesty International и Amics de la Gent Gran (помощь пожилым). В 18 лет она начала изучать философию в университете и политику непосредственно на улицах. Участвовала в акциях против разрушительных образовательных реформ, в антиглобалистских и антивоенных протестах, в борьбе за право на жилье для жертв ипотеки, за право на медицинское обслуживание и образование. Работала во множестве правозащитных низовых организаций и социальных групп – и поняла, что социальные проблемы не изолированы друг от друга и могут быть решены только параллельно.

Ада всегда была голосом самого бедного народа, голосом людей, которые потеряли все, не только дома и деньги, но и надежды на будущее. Став мэром, она продолжила действовать для самых бедных. Уже заняв свой пост, она лично участвовала в подсчете бездомных на улицах Барселоны (примерно 900 человек), посещает бастующие коллективы, демонстрации против тюрем для беженцев, восстановила льготное школьное питание для детей бедняков. Жизнь много раз показывала Аде, что беднейшие могут победить, только объединившись, – теперь мэр Барселоны повторяет это изо дня в день. Неравенство для нее – не просто социальная несправедливость, главная угроза для экономических возможностей и безопасности города. Ада Колау строит более справедливый и более демократичный город. Получается ли?

Гендерное равенство

Барселона объявлена феминистским городом. Создан департамент гендерных проблем, начата кампания против дискриминации в семье, бюджеты стали составляться с учетом гендерных аспектов. Колау считает, что любой справедливый, инновационный и инклюзивный город нуждается в феминизме, что в процессе принятия решений должно принимать участие большее количество женщин. Она говорит, что 30% женщин пережили серьезные шовинистические нападения, говорит о мужском насилии в обществе и в семье, о фемициде, сравнивает мачизм с чумой. Знает, сколько женщин и девочек гибнет от рук мужчин каждый год. Заявляет, что если мужское насилие, несмотря на социальную работу, не исчезает, значит, из-за мачизма общество парализовано, не функционирует. Не работает правовая система, политика профилактики и защиты.

Барселона подключилась к межгородской программе против домашнего насилия. Мэр призывает людей выходить на улицы и осуждать мужскую агрессию, говорить о насилии с соседями, с детьми, выступать публично, чтобы проблема стала видна. По мнению мэра, женщины должны самостоятельно создавать сетевые структуры взаимопомощи. Ада Колау выступает за борьбу с проституцией как с сексуальным рабством и считает бедность среди женщин не индивидуальной проблемой, а нарушением их гражданских прав.

А что с гомофобией? Ада создала совет для решения вопросов ЛГБТ-сообщества и стала первым мэром Барселоны, возглавившим гей-парад. Она сама несла транспарант против гетеропатриархальной системы.

Беженцы

Столица Каталонии объявлена городом беженцев. Ада Колау способствовала установке на пляже в Барселонете счетчика числа беженцев, погибших при попытке добраться до Европы по Средиземному морю. На счетчике было написано: "Это не просто цифры, это люди". Мэр ведет борьбу за радикальные изменения в политике предоставления убежища в ЕС, она предложила городской план с первоначальной стоимостью в 10,5 миллиона евро по размещению, оказанию помощи, обеспечению прав беженцев. План включает в себя первую помощь, временное жилье, постоянное поселение и участие в программах занятости, плановую медицинскую помощь.

Три мага, которым Ада Колау передала символические хлеб-соль и ключи от города во время традиционного январского праздника в 2017 году, "приплыли" по Средиземному морю и выжили. Один из них, Мельхиор, выступил с речью и чудесным образом оказался политическим союзником мэрии Барселоны (роль мага сыграл вице-мэр Барселоны Хайме Коллбони, открытый гей). Он призвал горожан думать об окружающей среде, сортировать мусор, пользоваться общественным транспортом, помогать беженцам интегрироваться и "подарил" правительству города мешки, полные удачи.

Права рабочих

Мэр возлагает венки к могилам антифашистов, анархистов, просветителей, лидеров рабочего движения. Говорит, что Барселона будет использовать свое влияние на международной арене для борьбы с незаконной торговлей колтаном, которая неразрывно связана с эксплуатацией детского труда в Конго. Колтан используется при производстве телефонов. Городской совет будет добиваться, чтобы телефоны сертифицировались как не содержащие веществ, происходящих из зон военных и острых социальных конфликтов.

Экология

Ада Колау хочет установить солнечные панели, энергосберегающие лампы, сделать эффективным водопользование и в конечном итоге снизить коммунальные платежи и степень разрушительного влияния города на экологию региона.

Проблема мусора в Барселоне пока не решена. В 2016 году в Каталонии запретили бесплатные пластиковые пакеты. Результатов проекта пока нет, так как несознательные граждане продолжают искать способы обойти запрет, изобретая вместо пластиковых пакетов другие виды бесплатной пластиковой упаковки. Люди пока не научились сортировать мусор, они буквально не знают, что можно, а что нельзя класть в баки. А то, что с горем пополам рассортировано, часто снова оказывается на тротуаре, потому что многие барселонцы так бедны, что вынуждены нырять за удачей в мусорные контейнеры. Антимусорные программы вообще бывают успешными только при развитии низовых инициатив, когда люди организуются с помощью интернета и устраивают акции по типу флешмобов, проводя одномоментные уборки мусора во всем городе, по всей стране. Ну, или при гигантских штрафах.

Права животных

В 2016 году Барселона была объявлена городом, дружественным веганской и вегетарианской культурам. Было решено создавать единое инфопространство BCNVegPoint, чтобы сообщать потребителям, бизнесменам, инвесторам, общественным организациям о динамике веганского рынка. И еще о том, где можно перекусить и где находятся веганские магазины. Веганские, я не оговорилась: тут нет никакой ошибки ни с прилагательным, ни с множественным числом. В небольшом магазине этичной одежды Amapola Vegan Shop я купила акриловую шапку с лисичками. Супермаркет Ecocentre вполне может конкурировать за мое сердце с парижским Un Monde Vegan. В 2017 году в Барселоне тоже можно приобрести веганские креветки, крабовые палочки, рыбу, а также деликатесы прошлого, которыми уже никого не удивишь – сейтан, фалафель, хумус, сливки, веганское мороженое.

Еще из новостей зоозащиты – новый мэр запретила привязывать собак надолго. Собаку теперь нельзя оставить дома одну более чем на 12 часов. Кошка же по новому закону может проводить без хозяина три дня. И, разумеется, в Барселоне все любители животных-компаньонов во время прогулок наслаждаются уборкой. Вернее, таков закон, хотя следуют ему не все.

Квартирный вопрос

Хватит кормить туризм? Именно так. Мэр планирует все деньги, полученные с помощью туристического налога, отдавать на социальную сферу. Ни евроцента туристической инфраструктуре.

Нелицензированное размещение туристов объявлено нелегальным, во многих районах города больше не будут открывать гостиницы, существующие отели закроются, если им не продлят лицензию. Это сделано для того, чтобы город не повторил судьбу Венеции, не превратился в парк развлечений для туристов, чтобы мог развивать инфраструктуру в интересах собственных жителей.

Сайты, через которые путешественники могли найти недорогое жилье в частном секторе, тоже попали под удар. Airbnb и HomeAway оштрафованы на 30 000 евро каждый, но не приостановили работу. Теперь им грозят штрафы за повторное нарушение закона, по 600 000 евро. Этим и десяткам других сайтов, на которых частники пробуют заработать, сдавая квартиры посуточно. И самими частникам, конечно, тоже выписывают немалые штрафы. На балконах жилых домов в центре Барселоны, а также вдоль побережья сейчас висят антитуристические транспаранты на каталанском Cap Pis Turistic, люди выходят на протесты и блокируют экскурсионные автобусы, расклеивают в своих районах плакаты против хостелов, спекуляции, роста цен на аренду жилья, против безобразного поведения туристов.

Получается, на одной чаше весов колоссальные туристические деньги, на другой – борьба за личные границы общины. И сейчас, в данный исторический момент, для многих барселонцев большее значение имеет не обогащение, а идентичность. По большому счету, в исторической перспективе это выгодно и туристам, поскольку их привлекает именно идентичность. Видимо, решение проблемы в том, чтобы ограничения на стихийный туризм вводились снизу: жители домов должны проводить собрания и на них принимать решения о возможности или невозможности субаренды.

Светский город

Ада Колау отказалась участвовать в традиционных католических мессах во время праздника "покровительницы" Барселоны из уважения к светской демократической системе. В 2016 году Испанская ассоциация христианских юристов подала в суд из-за того, что, выступавшая в мэрии на вручении Premios Ciutat de Barcelona поэт Долорс Микель прочла феминистское стихотворение Mare Nostra, пародирующее молитву "Отче наш".

Региональная валюта

Ада Колау хочет ввести новую валюту, барселон. Региональные валюты обычно способствуют экономической стабильности в регионе, потому что деньги начинают оседать в самом этом регионе, местные жители получают льготы и скидки. Для сообщений с внешним миром надо менять региональную валюту, туристы могут продолжать платить в евро. Это плохо для развития глобальных торговых связей, но в целом какое-то время может позитивно сказаться на развитии местного предпринимательства, укрепляет инфраструктуру. Десятки стран используют региональные валюты для этих целей, в том числе Испания.

Независимая Каталония

"Испания? – закричала бы, прочитав это слово, Ада Колау. – Каталония не Испания! Каталонцы не испанцы! У нас – свой язык, свой флаг, свой гимн, свое правительство, свои законы, свои названия улиц, своя история!"

Колау – сепаратистка. Она распорядилась убрать бюст короля Хуана Карлоса из зала заседаний городского правительства и некоторые монархические символы – с улиц города. Площади Хуана Карлоса I возвращено старое каталанское название Синк д'Орос, королевский зал заседаний теперь называется в честь Карлеса Пи-и-Суньера, республиканского мэра каталонской столицы. Мероприятия в честь Дня конституции Испании в Барселоне были отменены. Колау отказалась устанавливать гигантские футбольные экраны для трансляции матчей испанской команды и оштрафовала тех, кто экраны поставил.

Социальная значимость

В 2016 году в рейтинге влиятельных людей Европы, составленных Politico.eu, Ада Колау находилась на 5-м месте. Мэр от европейской славы открестилась: по ее мнению, рейтинг существует для выявления тенденций развития – и значит, 5-е место занял процесс преобразований в Барселоне, главную роль в котором играют сами горожане.

Маленькое женское хобби

Ада любит вязать, но не в привычном для нас значении этого слова. Она любит вязать сети из городов. Налаживание связей с другими женщинами-мэрами, феминизация политического поля – ее главная цель. Недавно три женщины, Ада Колау, Мануэла Кармена (мэр Мадрида), Анн Идальго (мэр Парижа) написали Манифест, новую программу развития для европейских городов. Какие же есть перспективы у Ады в смысле феминистских путешествий? Так ли уж много в мире городов, где мэрами являются женщины? Кельн, Рим, Прага, Варшава, Токио...

Организация International Knowledge Network of Women in Politics считает, что пока в мире небольшое количество женщин-мэров. В 1886 году в США не было ни одной женщины-мэра. В декабре 2016 года из 100 мэров крупнейших городов США только 19 были женщинами. Больше всего женщин-мэров на Маврикии (40%), в Новой Зеландии (26%), Сербии (26%), Латвии (25%).

Когда я писала этот текст, я рассказала мэру Бергена Марте Мьес Персен про политику Ады Колау. Марте тут же захотела познакомиться с Адой. Пишу это не потому, что хочу продемонстрировать: я на короткой ноге с мэром, вовсе нет. Все политически активные жители Бергена на короткой ноге с мэром – потому что мы знакомы по уличным протестам против депортации беженцев, против дискриминации женщин, против фашизма и гомофобии, по профсоюзной работе. А еще потому, что Марте тоже пользуется общественным транспортом, тоже публикует информацию о своих доходах, она тоже наша соседка. Это и есть новая политическая женская этика, которая представляет страшную угрозу для иерархической патриархальной власти.

Любава Малышева – гражданский активист, фотограф-документалист, живет в Барселоне

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