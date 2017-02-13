Названо имя офицера ФСБ из немецкого фильма о мигрантах-агентах

Бежавший из России офицер ФСБ, который рассказал немецкому телеканалу ZDF о том, что его ведомство забросило в Европу агентов под видом мигрантов – это, как утверждается, бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области полковник Петр Самарский. Об этом говорится в публикации "Центра управления расследованиями" (ЦУР) – проекта организации "Открытая Россия".

Автор публикации, бывший корреспондент "Новой газеты" Сергей Канев, много работал над освещением дела Самарского. В 2009 году полковника задержали по обвинению в "мошенничестве в особо крупных размерах" и "получении взятки". Самарский трижды сбегал из-под стражи и в 2013 году был объявлен в федеральный розыск. Узнать бывшего офицера ФСБ Каневу помимо всего прочего помог его китель, который был показан в фильме ZDF.

Сын Самарского заявил ЦУР, что в фильме "Холодная война Путина" фигурирует его отец. Режиссер фильма не ответил на вопросы издания.

В фильме "Холодная война Путина", который показал телеканал ZDF, бежавший из России офицер ФСБ, который представился как "Игорь", рассказал, что с 2002 года для получения убежища в Европе жителей Чечни снабжали "фальшивыми документами" о том, что они якобы страдали от политических преследований на родине. По его словам, агенты "занимаются слежкой за критиками режима и потенциальными исламистами" и могут начать работу, "когда понадобятся для того, чтобы повлиять на политическую ситуацию" в Европе "в интересах Кремля". Личность бывшего сотрудника ФСБ в фильме не раскрывается.