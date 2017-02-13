Организаторы конференции в Мюнхене выпустили отчет 2017 года

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности опубликовала свой ежегодный доклад в понедельник, 13 февраля. В нем председатель конференции Вольфганг Ишингер отмечает, что на сегодняшний день в мире установилась наибольшая нестабильность, чем когда-бы то ни былосо времен Второй мировой войны.

В докладе, который озаглавлен "Пост-правда, пост-Запад и пост-порядок", говорится, что из-за вакуума власти, вызванного возможным уходом США с глобальной сцены, возрастает угроза военной эскалации, которая бросает вызов существующему международному порядку. Этот момент Вольфганг Ишингер называет "нелиберальным моментом."

"Международная обстановка в области безопасности, возможно, сейчас более нестабильна, чем в любой другой момент после Второй мировой войны. Некоторые из наиболее фундаментальных основ Запада и либерального международного порядка ослаблены," - сказал посол Вольфганг Ишингер.

"Мы можем оказаться на грани завершения пост-западного века, в котором незападные субъекты формируют международные отношения, часто параллельно или даже в ущерб именно тем многосторонним механизмам, которые сформировали основу либерального международного порядка, начиная с 1945 года" - заявил Ишингер. "Входим ли мы в мир, где заканчивается порядок?" - задается он вопросом.

Ежегодная международная конференция по вопросам безопасности пройдет в Мюнхене с 17 по 19 февраля. В ней - впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента США - примут участие высокопоставленные представители его администрации, в том числе, как ожидается, вице-президент Майк Пенс. Приедет в Мюнхен и глава МИД России Сергей Лавров.