Президент Косова объявил о планах создать комиссию по примирению

Президент Косова Хашим Тачи объявил в понедельник о планах создать Комиссию по установлению истины, чтобы способствовать примирению албанского большинства и сербского меньшинства Косова. Воспоминания о зверствах, совершенных во время войны в Косове в 1998-99 годах, остаются незаживающими ранами в отношениях двух общин.

Тачи сказал, что ему больно, что даже молодые люди, родившиеся после войны, воспринимают своих сверстников "через пропасть этнической ненависти", как "врагов и как опасность". "Косово не может построить хорошее будущее, если остается заложником своего прошлого", – сказал президент на церемонии по представлению комиссии по установлению истины и примирению.

По разным оценкам, 10 800 косовских албанцев и около 2200 сербов были убиты или пропали без вести во время 16-месячного конфликта, который сербские силы пытались подавить как албанское восстание, развязанное Армией освобождения Косова. Около 1 миллиона косоваров были вынуждены покинуть свои дома из-за действий сербских войск, прежде чем силы НАТО начали воздушные удары и заставили Белград вывести свои войска из Косова в 1999 году.

Внимание всего мира уже давно сосредоточено на массовых убийствах, совершенных сербскими силами, лояльными Слободану Милошевичу, в то время как менее изучены преступления, совершенные албанскими силами в Косове.

Тачи, который возглавлял партизанское восстание против сербских сил и стал премьер-министром, когда Косово получило независимость в 2008 году, в понедельник заявил, что необходимо установить факты вокруг конфликта. Но не предоставил детали того, как комиссия будет работать и кто будет в ней участвовать. Многие сербы, живущие в Косове, отказываются признать Приштину в качестве своей столицы, и Белград до сих пор считает Косово частью своей территории.