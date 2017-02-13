В США под угрозой разрушения оказалась крупнейшая плотина в стране

Под угрозой разрушения оказалась крупнейшая в Соединенных Штатах плотина в районе города Оровилл, штат Калифорния. Власти эвакуируют около 200 тысяч жителей ближайших городов.
Из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды резко повысился и конструкция дамбы начала разрушаться. Экстренный сброс воды привел к дополнительным повреждениям.
Высота плотины в Оровилле составляет 235 метров. Сегодня ночью местные власти предупреждали: плотину может прорвать в ближайшие минуты. Но сейчас прогнозы более оптимистичные. По словам инженеров, основной плотине ничто не угрожает.
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