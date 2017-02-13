Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В США под угрозой разрушения оказалась крупнейшая плотина в стране

Поврежденная плотина в Оровилле

Поврежденная плотина в Оровилле

Смотреть комментарии

Под угрозой разрушения оказалась крупнейшая в Соединенных Штатах плотина в районе города Оровилл, штат Калифорния. Власти эвакуируют около 200 тысяч жителей ближайших городов.

Из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды резко повысился и конструкция дамбы начала разрушаться. Экстренный сброс воды привел к дополнительным повреждениям.

Высота плотины в Оровилле составляет 235 метров. Сегодня ночью местные власти предупреждали: плотину может прорвать в ближайшие минуты. Но сейчас прогнозы более оптимистичные. По словам инженеров, основной плотине ничто не угрожает.

дамба США
пожалуйста, подождите
0:00:29
0:00:00 /0:00:29

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG