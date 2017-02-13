На белом коне – замполит Прилепин. Эфир в 21:05

Роль писателя на войне обсуждают Аркадий Бабченко, Дмитрий Быков, Сергей Лойко, Роман Цимбалюк
Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа "ДНР" по работе с личным составом, то есть политруком или замполитом. В интервью "Комсомольской правде", он утверждает, что подразделение создано по его инициативе и поддержке. Прилепин считает себя продолжателем традиций русских писателей Золотого века, добровольно участвовавших в многочисленных войнах, которые вела Россия. В случае необходимости он готов стрелять. Прилепин любит украинский язык, признает украинцев самостоятельным народом, но считает их "заблудшими детьми". Конечная цель войны Захара Прилепина на Донбассе – Киев. Но попутно хорошо бы, в качестве первого шага, "на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", – сказал в интервью "Комсомольской правде" писатель и замполит батальона "ДНР" Захар Прилепин.
О роли и задачах писателя на войне и в политике – писатели и журналисты Аркадий Бабченко, Дмитрий Быков, Сергей Лойко, Роман Цимбалюк.
Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.
Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.
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