На белом коне – замполит Прилепин. Эфир в 21:05

Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа "ДНР" по работе с личным составом, то есть политруком или замполитом. В интервью "Комсомольской правде", он утверждает, что подразделение создано по его инициативе и поддержке. Прилепин считает себя продолжателем традиций русских писателей Золотого века, добровольно участвовавших в многочисленных войнах, которые вела Россия. В случае необходимости он готов стрелять. Прилепин любит украинский язык, признает украинцев самостоятельным народом, но считает их "заблудшими детьми". Конечная цель войны Захара Прилепина на Донбассе – Киев. Но попутно хорошо бы, в качестве первого шага, "на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", – сказал в интервью "Комсомольской правде" писатель и замполит батальона "ДНР" Захар Прилепин.

О роли и задачах писателя на войне и в политике – писатели и журналисты Аркадий Бабченко, Дмитрий Быков, Сергей Лойко, Роман Цимбалюк.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.