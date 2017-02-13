Черногория: комиссия решила снять иммунитет с депутатов

Административный комитет парламента Черногории сегодня единогласно поддержал требование специального прокурора Миливоя Kaтнича лишить депутатской неприкосновенности лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрию Мандича и Милана Кнежевича с целью их привлечения к уголовной ответственности по делу о попытке захвата власти.

Парламент, как ожидается, проголосует по этому вопросу в среду. Таким образом два известных политика, которые выступают за отказ от вступления Черногории в НАТО и развитие тесных связей с Россией, в ближайшее время могут оказаться под арестом. Мандич и Кнежевич являются фигурантами расследования, связанного с попыткой насильственного захвата власти и убийства экс-премьра Черногории Мило Джукановича, которое, по данным прокуратуры, планировалось после парламентских выборов 16 октября 2016 года. По этому делу также проходят около 20 граждан Сербии и двое российских граждан.

Представители Демфронта в очередной раз отвергли все обвинения в свой адрес, считая дело о попытке захвата власти полностью сфабрикованным в интересах правящей Демократической партии социалистов, которую возглавляет Джуканович. Как заявил на срочно созванной пресс-конференции один из руководителей Демфронта Небойша Медоевич, "Черногория оказалась в драматической ситуации". Он обвинил Джукановича в "развязывании гражданской войны" и призвал все оппозиционные партии, которые после выборов 16 октября бойкотируют работу парламента, действовать сообща.

О том, что спецпрокурор Катнич потребовал лишить неприкосновенности и задержать лидеров Демфронта стало известно вскоре после визитов Мандича и Кнежевича в Москву и Чечню, где они встречались с российскими официальными представителями. Ранее черногорские власти сообщили, что готовы судить заочно двоих российских граждан Эдуарда Широкова и Владимира Попова, чье местонахождение не установлено.