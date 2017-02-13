Во Франции скончался последний пилот эскадрильи "Нормандия – Неман" Гаэль Табюре в возрасте 97 лет. О его кончине 10 февраля сообщила в понедельник региональная газета "Уэст-Франс", на которую ссылается ТАСС.

Похороны летчика состоятся 22 февраля в Канне, на Лазурном берегу Франции, где он проживал последние годы. В настоящее время в живых из французов, входивших в состав "Нормандии – Неман", остался только механик Андре Пейрони.



Авиачасть была сформирована на советской территории генералом Шарлем де Голлем, который видел в России и СССР союзника в борьбе против германской оккупации.



Табюре родился 12 ноября 1919 года в Бретани на западе Франции, поступил в летную школу, когда ему не было 20 лет. Он записался в январе 1944 года добровольцем в полк "Нормандия – Неман". Младший лейтенант Табюре сбил пять немецких самолетов и был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды, ордена Отечественной войны первой степени. Четырем летчикам "Нормандия – Неман" было присвоено звание Героя Советского Союза.