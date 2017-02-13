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Новости

Во Франции скончался последний пилот эскадрильи "Нормандия – Неман"

Генерал Де Голль обращается к французам по радио из Лондона в 1940 году

Генерал Де Голль обращается к французам по радио из Лондона в 1940 году

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Во Франции скончался последний пилот эскадрильи "Нормандия – Неман" Гаэль Табюре в возрасте 97 лет. О его кончине 10 февраля сообщила в понедельник региональная газета "Уэст-Франс", на которую ссылается ТАСС.

Похороны летчика состоятся 22 февраля в Канне, на Лазурном берегу Франции, где он проживал последние годы. В настоящее время в живых из французов, входивших в состав "Нормандии – Неман", остался только механик Андре Пейрони.

Самолет Як-3, который использовался авиаполком "Нормандия – Неман"

Самолет Як-3, который использовался авиаполком "Нормандия – Неман"


Авиачасть была сформирована на советской территории генералом Шарлем де Голлем, который видел в России и СССР союзника в борьбе против германской оккупации.

Табюре родился 12 ноября 1919 года в Бретани на западе Франции, поступил в летную школу, когда ему не было 20 лет. Он записался в январе 1944 года добровольцем в полк "Нормандия – Неман". Младший лейтенант Табюре сбил пять немецких самолетов и был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды, ордена Отечественной войны первой степени. Четырем летчикам "Нормандия – Неман" было присвоено звание Героя Советского Союза.

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