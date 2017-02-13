Власти Москвы одобрили строительство клиники для Путина – Reuters

Городские власти Москвы дали зеленый свет строительству правительственной клиники, которая, в соответствии с планами, имеющимися в распоряжении Reuters и на основании сведений медицинских источников, предназначена для лечения президента Владимира Путина и других высших должностных лиц.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Комитет Правительства Москвы по архитектуре и градостроительству сообщил об одобрении документов и планов проекта, необходимых для начала строительных работ. В специальном докладе Reuters, опубликованном в прошлом месяце, говорится, какими системами связи должно быть оснащено здание, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляются президенту, премьер-министру и другим высокопоставленным деятелям.

Комитет кратко сообщил на своем сайте о подробных планах строительства. Там были показаны палаты с пространством для шести пациентов во всем здании, а также отделение интенсивной терапии, и также изолятор, с одной кроватью в каждом помещении.

Внешние планы здания, опубликованные на сайте, показывают, что у здания будет первый этаж и три верхних этажа, но детальные планы помещений на верхнем этаже отсутствовали. На этом этаже разместятся два VIP-номера площадью 200 квадратных метров каждый, а также помещения для помощников. Как сообщает Рейтер, вечером в понедельник все планы исчезли с сайта без всяких объяснений. А пресс-секретарь управления делами президента отказался от комментариев.