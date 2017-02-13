Пентагон: ракетная программа КНДР – серьезная угроза для США

Программа создания баллистических ракет Северной Кореи представляет собой серьезную угрозу для безопасности США. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

По его словам, США в состоянии защитить себя от баллистических ракет Северной Кореи и будут принимать все необходимые меры для сдерживания и ликвидации угроз территориям и гражданам США и своих союзников.

Представитель министерства обороны США решительно осудил последний запуск баллистической ракеты КНДР, который зафиксировали американские системы наблюдения за воздушным пространством. Дэвис сообщил, что ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.