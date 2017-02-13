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Новости

США поблагодарили Канаду за помощь НАТО в Латвии и борьбу с исламистами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме

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Соединенные Штаты ценят военный вклад Канады, в том числе в глобальную коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и в состав контингента НАТО в Латвии. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, прошедшей в Вашингтоне.

Фотография, которую Джастин Трюдо подарил Трампу, где изображены Трамп и премьер-министр Канады Пьер Трюдо - отец Джастина

Фотография, которую Джастин Трюдо подарил Трампу, где изображены Трамп и премьер-министр Канады Пьер Трюдо - отец Джастина


В заявлении отмечается, что совместно США и Канада используют элементы национальной мощи, чтобы ослабить и разгромить "Исламское государство" "посредством военных операций" и "остановить поток иностранных террористов, направляющихся в ближневосточный регион".

Кроме того, Вашингтон и Оттава будут активно работать над пресечением финансирования ИГ, бороться с исламистской пропагандой и поддерживать стабилизацию районов, освобожденных от боевиков.

В ходе совместной пресс-конференции с Трюдо Дональд Трамп назвал Северную Корею "большой проблемой" для национальной безопасности США.

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