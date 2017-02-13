Москва давит на кандидата в президенты Франции Макрона - помощник

Сайт одного из лидеров президентской гонки во Франции Эмманюэля Макрона подвергается кибератакам со стороны России, а сам он является мишенью российских СМИ, которые оказывают помощь его противникам. Об этом заявил генеральный секретарь движения "Вперед" Ришар Ферран, от которого выдвигается Макрон выдвигается в президенты.



Ферран в эфире радиостанции "Франс-2" заявил, что российские СМИ RT, Спутник и другие распространяют"фейковые новости" о движении "Вперед", чтобы отвлечь публику от Макрона и представить в выгодном свете кандидата от ультраправых Марин Ле Пен и правоцентриста Франсуа Фийона и повлиять на предстоящие в мае выборы. Он также сообщил, что сайт кампании Макрона и его базы данных ежедневно подвергаются "сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории РФ".



Ферран обратился к правительству принять меры, чтобы "гарантировать, что не будет допущено какого-либо вмешательства в демократическую жизнь страны".



По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак извне потому, что "выступает за сильную Европу, Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении России". 4 февраля французская версия российского агентства Спутник привела высказывания одного из французских депутатов, который утверждал, что Макрон "марионетка американской политической и финансовой элиты".