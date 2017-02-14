Осуждены обвиняемые в подготовке теракта в Москве

Московский окружной военный суд во вторник, 14 февраля признал уроженцев Северного Кавказа Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева виновными в подготовке теракта в Москве и приговорил их к срокам заключения от 3 до 14 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд также признал, что обвиняемые были участниками запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

По версии следствия, в 2013 году Байсултанов и Ашаев вступили в ИГ и отправились в Сирию, где воевали против правительственных войск. Затем они вернулись в Россию и начали готовить теракт в Москве. В этом им помогал Межидов.

Они были задержаны в октябре 2015 года в центре Москвы. Сотрудники ФСБ обнаружили у них взрывные вещества, инструкции по сборке самодельного взрывного устройства, оружие.

В конце прошлого года 2016 года дело начали рассматривать по существу. Тогда подсудимые частично признали вину. Эльман Ашаев сотрудничал со следствием.