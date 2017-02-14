Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Рязанской области

Владимир Путин и Николай Любимов

Владимир Путин и Николай Любимов

Смотреть комментарии

Временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области назначен депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Николай Любимов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Бывший глава Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку ранее во вторник. Он проработал на посту губернатора девять лет. По словам Ковалева, в выборах нового главы области, которые, как ожидается, пройдут в сентябре, он участвовать не собирается.

За последние две неделе уже четыре российских губернатора досрочно ушли в отставку. Помимо Ковалева, свои посты покинули главы Новгородской области, Бурятии и Пермского края. По данным СМИ, в ближайшее время в отставку уйдут еще несколько руководителей так называемых "проблемных регионов".

В Кремле отставки губернаторов назвали "ротационным процессом".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG