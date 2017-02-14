Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Рязанской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области назначен депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Николай Любимов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Бывший глава Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку ранее во вторник. Он проработал на посту губернатора девять лет. По словам Ковалева, в выборах нового главы области, которые, как ожидается, пройдут в сентябре, он участвовать не собирается.

За последние две неделе уже четыре российских губернатора досрочно ушли в отставку. Помимо Ковалева, свои посты покинули главы Новгородской области, Бурятии и Пермского края. По данным СМИ, в ближайшее время в отставку уйдут еще несколько руководителей так называемых "проблемных регионов".

В Кремле отставки губернаторов назвали "ротационным процессом".