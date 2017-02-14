В Забайкалье активисты вышли на пикет против "антисоциального" закона

В Чите около 300 активистов организовали пикет у здания правительства Забайкальского края и регионального законодательного собрания.Как сообщает "Солидарность", активисты потребовали отозвать законопроект по ограничению мер социальной поддержки.

По словам организатора пикета, председателя Федерации профсоюзов Забайкалья Зои Прохоровой, активистам удалось добиться внесения корректив в законопроект, который ужесточит критерии нуждаемости в отношении ветеранов труда, многодетных семей, а также сотрудников бюджетной сферы, работающих в сельской местности. По словам Прохоровой, согласно законопроекту, для получения льгот, нуждающимся придется доказывать свою социальную незащищенность.

Вице-премьер правительства Забайкальского края Дмитрий Кочергин вышел к протестующим и заявил, что законопроект необходим из-за экономических трудностей в регионе. По итогам акции протестующие потребовали отменить законопроект. Он будет рассмотрен местным заксобранием 15 февраля.

