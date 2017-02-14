Лидер "Шалтая-Болтая" отрицает шантаж жертв хакерской группы

Арестованный лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев отрицает информацию о шантаже людей, чья почта была взломана. Об этом рассказал его адвокат Руслан Коблев. Также Аникеев отрицает политическую деятельность группы.

Так Аникеев прокомментировал заявления одного из участников группы Александра Глазастикова, который сейчас находится в Эстонии. В начале февраля Глазастиков дал интервью ряду СМИ, в которых заявил, что хакеры из "Шалтая-Болтая" занимались взломом электронной почты высокопоставленных чиновников за вознаграждение, а также занимались шантажом. "Это Аникеев отрицает категорически", – заявил адвокат Коблев.

Ранее сообщалось, что Аникеев дал показания в отношении предполагаемых участников хакерской группы "Шалтай-Болтай". Известно, что ни один из арестованных хакеров не пошел на сделку со следствием.

Хакерская группа "Шалтай-Болтай" получила известность после публикаций, как утверждалось, переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Единственным потерпевшим в деле "Шалтая-Болтая" СМИ называют менеджера Сбербанка Евгения Кислякова.

