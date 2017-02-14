ЕСПЧ присудил 50 тысяч евро семье погибшего в отделении полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу о гибели россиянина Василия Лямова, погибшего в отделении полиции в Оренбургской области. Суд постановил выплатить семье погибшего компенсацию в размере 50 тысяч евро, сообщает "Комитет по предотвращению пыток".

В декабре 2005 года участковый уполномоченный Валерий Прытков задержал и избил Лямова. После этого задержанного доставили в отделение полиции, где он пролежал несколько часов и умер. Эксперты обнаружили на теле погибшего множественные травмы и установили, что он умер из-за перелома шейных позвонков.

По данным "Комитета по предотвращению пыток", спустя пять лет суд не смог установить, что смертельную травму Лямову нанес именно Прытков. В 2011 году участкового признали виновным в "превышении должностных полномочий, сопряженном с применением насилия, специальных средств, а также повлекшем тяжкие последствия" и приговорили к трем годам колонии общего режима.

В 2013 году семье Лямова присудили компенсацию в размере 680 тысяч рублей. Жалоба в ЕСПЧ была направлена в 2012 году.

