Генсек НАТО: Увеличение расходов на оборону не исключает диалога с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что увеличение расходов стран Североатлантического союза на оборону не исключает возможность политического диалога с Россией.
По словам Столтенберга, в прошлом году блок увеличил расходы на оборону. В частности, он отметил, что европейские страны-участники НАТО и Канада увеличили военные бюджеты в общей сложности на 10 миллиардов долларов по сравнению с 2015 годом. При этом, по словам Столтенберга, причиной роста расходов стали аннексия Россией Крыма в 2014 году, политическая нестабильность государств на границах Европы и рост угрозы исламского терроризма.
На этой неделе генеральный секретарь НАТО встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters. Встреча запланирована в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг пообещал обсудить с Лавровым ситуацию на Украине, а также "увеличение предсказуемости и транспарантности" в отношениях России и НАТО.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно призывал страны-члены НАТО к увеличению расходов на оборону.
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