Суд оштрафовал НКО за отказ регистрироваться в качестве "иноагента"

Хостинский районный суд города Сочи оштрафовал "Южный правозащитный центр" на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве "иностранного агента".

Как сообщил в твиттере председатель центра Семен Симонов, теперь организация не сможет нормально работать, так как пожертвования будут расходоваться на погашение штрафа.

По данным "Новой газеты", адвокат Александр Попков не смог присутствовать на заседании, о чем предупредил суд заранее. Но заседание не было перенесено, а Симонов остался фактически без защиты. Попков подчеркнул, что в суде не были приведены доказательства иностранного финансирования центра, кроме слов представителя Министерства юстиции России о том, что Симонов якобы получал деньги от организации, ранее признанной "иностранным агентом".

"Южный правозащитный центр" был включен в список "иностранных агентов" в декабре прошлого года.

С момента принятия в России закона об НКО - "иностранных агентах" в 2012 году более 150 некоммерческих организаций внесены в этот реестр.