Игорь Додон: открытие в Кишиневе офиса по связям с НАТО – провокация

Президент Молдавии Игорь Додон называл провокацией планируемое открытие в Кишиневе офиса по связям с НАТО.

В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Додон заявил, что Молдавии следует оставаться нейтральным государством и не вступать ни в какие военные союзы.

Прозападное правительство Молдавии во главе с Павелом Филипом подписало соглашение об открытии офиса по контактам с НАТО еще в ноябре прошлого года – до того как Додон вступил в должность президента. МИД страны обещает открыть миссию уже в апреле.

