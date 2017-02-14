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Новости

Игорь Додон: открытие в Кишиневе офиса по связям с НАТО – провокация

Moldova – Igor Dodon, president at the briefing with the press after Bruxelles visit, Chișinău

Moldova – Igor Dodon, president at the briefing with the press after Bruxelles visit, Chișinău

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Президент Молдавии Игорь Додон называл провокацией планируемое открытие в Кишиневе офиса по связям с НАТО.

В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Додон заявил, что Молдавии следует оставаться нейтральным государством и не вступать ни в какие военные союзы.

Прозападное правительство Молдавии во главе с Павелом Филипом подписало соглашение об открытии офиса по контактам с НАТО еще в ноябре прошлого года – до того как Додон вступил в должность президента. МИД страны обещает открыть миссию уже в апреле.

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