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ЕСПЧ запретил России депортировать гражданина Сирии из-за визы

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 февраля вынес решение по делу гражданина Сирии, которого должны были депортировать из России. Суд запретил возвращать его на родину.

В документе отмечается, что в данном случае властями России были нарушены статьи "право на жизнь" и "запрет пыток" Европейской конвенции по правам человека. Суд решил, что истца нельзя депортировать, поскольку из-за военных действий в Сирии ему невозможно гарантировать безопасность. По решению ЕСПЧ, российские власти обязаны выплатить истцу 7,5 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 1,5 тысяч евро за судебные расходы.

Имя гражданина Сирии в документе не раскрывается. Известно, что он прибыл в Россию в 2011 году по временной туристической визе. Впоследствии он создал семью с гражданкой России. В феврале 2015 года его задержали сотрудники ФСБ из-за истекшего срока действия визы. Российские власти отказали ему в предоставлении убежища и хотели его депортировать. После этого гражданин Сирии обратился в ЕСПЧ.

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