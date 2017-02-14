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Правительство почти на треть сократило расходы на ведущие вузы России

Глава правительства России Дмитрий Медведев

Глава правительства России Дмитрий Медведев

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Правительство России почти на треть сократило финансирование ведущих университетов страны – с 14,5 до 10 миллиардов рублей в год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Объем выделяемых средств будет сокращен в 2017-2019 годах.

Деньги на поддержку ведущих вузов страны выделялись в рамках "Проекта 5-100", целью которого, как заявляли в Министерстве образования, является "повышение конкурентоспособности" российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В список вузов, которые в рамках этого проекта финансируются правительством, входят более 20 высших учебных заведений, в частности, Высшая Школа Экономики, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, а также Уральский и Дальневосточный федеральные университеты.

Причина, по которой правительство России решило сократить финансирование вузов, в постановлении не названа. Ранее стало известно, что власти страны в 2017-2019 годах на 25 миллиардов рублей сократят затраты на развитие научно-технического комплекса.

При этом в ближайшие три года правительство намерено увеличить расходы на "национальную безопасность" – к 2019 году они достигнут двух триллионов рублей. В октябре 2016 года глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что из-за высоких затрат на оборону страдают здравоохранение и образование, финансирование которых он назвал "недостаточным".

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