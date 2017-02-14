На западе России начались учения и внезапная проверка военного округа

В Западном военном округе России началась внезапная проверка.
Как сообщает российское министерство обороны, в высшую степень боевой готовности приведены соединения и воинские части округа. Военнослужащие на боевой технике совершают марши в районы, где будут проходить учения.
Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в прошлом году европейские участники союза и Канада увеличили свои военные бюджеты в общей сложности на 10 миллиардов долларов по сравнению с 2015 годом. Причиной, по словам главы НАТО, стали аннексия Россией Крыма в 2014 году, политическая нестабильность около европейских границ и рост угрозы терроризма. При этом Столтенберг не исключил возможность политического диалога с Россией.
Генеральный секретарь Североатлантического союза обещал обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине, а также пути "увеличения предсказуемости и прозрачности" в отношениях Москвы и НАТО. По словам Столтенберга, встреча состоится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.
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