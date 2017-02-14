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Фотогалереи

В плену у "Исламского государства"

Судьба маленького Аймана менялась несколько раз после того, как исламские боевики два года назад напали на деревню езидов в Ираке
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Айман родился в семье езидов, на Ближнем Востоке они &ndash; национальное и религиозное меньшинство, которых боевики &quot;Исламского государства&quot; массово истребляют. В ООН неоднократно заявляли, что это геноцид. На фото &ndash; Айман со своим дядей после возвращения домой.
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Айман родился в семье езидов, на Ближнем Востоке они – национальное и религиозное меньшинство, которых боевики "Исламского государства" массово истребляют. В ООН неоднократно заявляли, что это геноцид. На фото – Айман со своим дядей после возвращения домой.

Два года назад боевики захватили родную деревню Аймана &ndash; Хардан. Мальчика похитили, а что стало с его родителями до сих пор неизвестно. На фото &ndash; Айман со своей бабушкой после возвращения домой.
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Два года назад боевики захватили родную деревню Аймана – Хардан. Мальчика похитили, а что стало с его родителями до сих пор неизвестно. На фото – Айман со своей бабушкой после возвращения домой.

Несмотря на то, что большинство похищенных детей боевики тренируют в качестве солдат, мальчику повезло и он оказался в приюте. На фото &ndash; Айман в момент воссоединения с родственниками.
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Несмотря на то, что большинство похищенных детей боевики тренируют в качестве солдат, мальчику повезло и он оказался в приюте. На фото – Айман в момент воссоединения с родственниками.

Бездетная пара Абу Ахмед и Умм выкупили мальчика из &quot;приюта&quot; ИГИЛ за $500. Они научили его арабскому языку и основам ислама. Езиды говорят на диалекте курдского языка и исповедуют&nbsp;свою веру, которая сочетает в себе элементы зороастризма, христианства и мусульманства: и шиизма, и суннизма. Поэтому в &quot;Исламском государстве&quot; считают, что езиды поклоняются дьяволу. На фото &ndash; Абу Ахмед и его жена Умм.
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Бездетная пара Абу Ахмед и Умм выкупили мальчика из "приюта" ИГИЛ за $500. Они научили его арабскому языку и основам ислама. Езиды говорят на диалекте курдского языка и исповедуют свою веру, которая сочетает в себе элементы зороастризма, христианства и мусульманства: и шиизма, и суннизма. Поэтому в "Исламском государстве" считают, что езиды поклоняются дьяволу. На фото – Абу Ахмед и его жена Умм.

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