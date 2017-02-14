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Новости - спорт

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов

Lionel Messi (L) and Barcelona's team pose for photographs with six-year-old Afghan boy Murtaza Ahmadi

Lionel Messi (L) and Barcelona's team pose for photographs with six-year-old Afghan boy Murtaza Ahmadi

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Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Пари Сен-Жермен" в Париже разгромил "Барселону" 4:0. Голы забили: Ди Мария (2), Дракслер, Кавани.

В другой матче "Бенфика" на своем поле выиграла у дортмундской "Боруссии" 1:0. Гол забил Митроглу.

Ответные матчи состоятся 8 марта

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