"Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов

Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Пари Сен-Жермен" в Париже разгромил "Барселону" 4:0. Голы забили: Ди Мария (2), Дракслер, Кавани.

В другой матче "Бенфика" на своем поле выиграла у дортмундской "Боруссии" 1:0. Гол забил Митроглу.

Ответные матчи состоятся 8 марта