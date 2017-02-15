Блогер Антон Носик обжаловал приговор в Мосгорсуде

Блогер Антон Носик, осужденный ранее статье "экстремизм", обжаловал приговор в Московском городском суде. Об этом сообщает газета "Ведомости".

3 октября суд признал Носика виновным "в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства" и назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей за публикацию в "Живом журнале". Позднее сумма была снижена до 300 тысяч. Запись, за которую осудили Носика, касалась российской операции в Сирии. В блоге Носик приветствовал авиаудары по территории этой страны, сравнивая ее с нацистской Германией.

В кассационной жалобе адвокат из движения "Открытая Россия" Сергей Бадамшин отмечает, что преступление по статье о возбуждении ненависти либо вражды совершается только с прямым умыслом, и вменение Носику таких действий "незаконно". Адвокат также указал на некорректность заключения экспертизы по делу. В приговоре суд оставил только национальный признак, что, по словам защиты Носика, противоречит "объективной истине".

Бадамшин сообщил, что "Открытая Россия" намерена обжаловать в Конституционном суде 282-ю статью Уголовного кодекса, по которой был осужден Носик. По мнению правозащитников, она противоречит Конституции и "допускает огромное количество злоупотреблений".

В мае Центр экономических и политических реформ сообщал, что число осужденных "за экстремизм" в России выросло в три раза за пять лет - до 414 в 2015 году. В первую очередь по первой части 282-й статьи, в которой упоминается использование для экстремистских целей интернета.