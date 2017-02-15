Строительство взлетной полосы в Шереметьеве подорожало на 60%

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы — одного из главных объектов аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу 2018 года, подорожало на 60 процентов по сравнению с первоначальными расчетами. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росавиации.

В справке Росавиации говорится, что необходимо выделить ещё почти 21 миллиард рублей. В ведомстве объяснили нехватку средств работами, которые не были ранее учтены в проекте. При этом часть инфраструктуры полосы к чемпионату построить не успеют.

Полосу строят с 2011 года. Всего в федеральной целевой программе на на неё было заложено 35 с половиной миллиардов рублей. Представитель Росавиации пояснил, что рост затрат до 55 миллиардов рублей связан "с покрытием инфляции в период строительств и изменением ряда технических решений".

В декабре "Коммерсантъ" сообщал, что на строительство полосы не хватает 13 миллиардов рублей. Ранее глава совета директоров "Международного аэропорта Шереметьево" Александр Пономаренко заявлял, что полосу могут достроить в "усеченном варианте", если не удастся получить дополнительные средства из бюджета.