Сенат США намерен расследовать контакты помощников Трампа с Россией

Руководители Конгресса США намерены расследовать контакты между Россией и главными помощниками президента США Дональда Трампа за несколько недель и месяцев, прежде чем он вступил в должность.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил 14 февраля, что ожидает от комитета Сената по разведке проведения собеседования с Майклом Флинном, ушедшим в отставку 13 февраля советником по национальной безопасности Белого дома, в отношении его разговоров с послом России в США до вступления Трампа в должность.

Призывы Конгресса стали известны после того, как СМИ сообщили, что сотрудники штаба Трампа имели многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской разведки в ходе президентской кампании, хотя никаких доказательств сговора не приводится. Белый дом признал, что Трампу было известно о контактах Флинна, но что он ввел в заблуждение Белый дом об их сути.

Флинн не уходил в отставку до тех пор пока не стало известно, что он обсуждал санкции США в отношении России с послом РФ Сергеем Кисляком по телефону вопреки публичным заявлениям как Флинна так и вице-президента Майка Пенса, что в ходе телефонных разговоров санкции не обсуждались.

Флинн сказал изданию Daily Caller 14 февраля, что, как он выразился, не перешел никаких красных линий в беседах с Кисляком. Он также заявил, что они говорили только о 35 российских дипломатах, высланных администрацией Обамы 29 декабря в рамках заключительного раунда санкций против России. В тот же день администрация президента Обамы ввела санкции против спецслужб России за их роль в возможном хакерстве в ходе президентских выборов в США.

Флинн говорил, что речь шла не о санкциях, а "о 35 ребятах, которые были высланы." По его словам, разговор не касался пересмотра санкций.

Однако позже агентство Reuters сообщило, что из стенограмм телефонных разговоров следует: что Флинн пытался убедить посла России в том, что на санкции США не нужно давать острого ответа - и что это поможет перейти к более широкому обсуждению улучшения американо-российских отношений после прихода Трампа к власти. После того, как были объявлены санкции США, президент России Владимир Путин совершил нехарактерные шаги, объявив, что не будет реагировать в обычной манере, вместо этого он пригласил дипломатов США в Москве присоединиться к новогодним праздникам в Кремле.