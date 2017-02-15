Разведка Южной Кореи: КНДР вела охоту за Ким Чен Намом пять лет

Убитый в аэропорту Куала-Лумпура сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, Ким Чен Нам, просил своего младшего брата сохранить жизнь ему и членам его семьи. В 2012 году он направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо. Об этом сообщил директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Бён Хо на брифинге для депутатов парламента.

Ким Чен Нам убеждал пришедшего к власти в Северной Корее брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР.

Представитель Южной Кореи также сообщил, что бывшая жена Ким Чен Нама проживает в Пекине с сыном, а вторая супруга с двумя детьми находится в Макао. Всем им предоставлена охрана китайских властей.

Директор разведки рассказал, что Ким Чен Нам никогда не обращался к Южной Корее с просьбой предоставить ему убежище, и игнорировал подобные советы со стороны друзей.

Ли Бён Хо подтвердил, что старший брат лидера КНДР был отравлен, однако все обстоятельства происшествия пока не известны. Он отметил, что разведка Южной Кореи узнала об инциденте в Малайзии спустя четыре часа после того, как он произошел.

Разведка полагает, что спецслужбы КНДР вели охоту за Ким Чен Намом на протяжении последних пяти лет, когда его брат Ким Чен Ын пришел к власти, однако этим планам мешала установленная китайскими властями охрана. Удобный для убийц случай представился в аэропорту Малайзии.