Самолеты РФ опасно приблизились к эсминцу США в Черном море

Российские военные самолеты провели опасное маневрирование вблизи эсминца ВМС США в Черном море на прошлой неделе. Об этом 14 февраля сообщили американские военные. Это были первые инциденты такого рода после прихода к власти администрации Трампа.
Капитан Дэнни Эрнандес, представитель Европейского командования США, сообщил о трех отдельных инцидентах 10 февраля с участием российских самолетов и эсминца USS Porter. В двух случаях в маневрировании участвовали российские Су-24 и в третьем Ил-38.
"Эсминец USS Porter сделал запросы воздушным судам, но не получил никакого ответа", - сказал Эрнандес. "Такие инциденты вызывают беспокойство в связи с тем, что могут привести к несчастному случаю или просчету." Американская сторона назвала инциденты с участием Су-24 "небезопасными и непрофессиональными" из-за высокой скорости и малой высоты. По сообщению Эрнандеса, Ил-38 совершал полет на необычно низкой высоте.
Представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что не было ни одного случая облета российскими военными самолетами в Черном море эсминца Портер военно-морского флота США.
США, а также европейские власти, сообщили о нескольких подобных инцидентах с российскими самолетами в прошлом году.
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