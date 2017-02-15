Правительство России не поддержало запрет на учебу детей за рубежом

В правительстве России отказались поддержать законопроект депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который запрещает несовершеннолетним детям чиновников и менеджеров госкомпаний учиться за рубежом. Об этом сообщает РБК.

В правительстве назвали инициативу депутата "скандально-популистской", а само предложение сочли "несоразмерным" и указали, что законопроект направлен "на ограничение конституционного права несовершеннолетних детей – граждан Российской Федерации на образование".

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2016 года. По мнению депутата-коммуниста, обучение детей за границей "препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа".