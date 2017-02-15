Затраты на мост в Крым остановили строительство дорог в России

Из-за высокой стоимости строительства моста через Керченский пролив в Крым заморожены практически все проекты по созданию новых дорог в России. Об этом сказал на пресс-конференции глава Управления федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Евгений Присташ.
По его словам, только в Забайкалье было отложено строительство пяти новых объектов, потому что в стране не хватает на них денег.
Присташ отметил, что подобные ситуации уже возникали в последние годы, приведя в пример траты на Олимпиаду в Сочи и строительство моста на остров Русский в Приморье.
Керченский мост должен связать аннексированный Крым с материковой частью России. В феврале 2015 года подряд на строительство получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, которого считают входящим в ближайшее окружение президента Путина. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.