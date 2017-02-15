В Госдуме призвали дождаться слов самого Трампа о его позиции по Крыму

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал дождаться прямых слов президента США Дональда Трампа о его позиции по вопросу возвращения аннексированного Россией Крыма Украине. Он добавил, что урегулирование отношений с Россией является частью предвыборной программы Трампа, которую "надо выполнять".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что рано считать нового президента США "пророссийским" и что он на определенном этапе "воспользовался настроениями одноэтажной Америки", которая якобы не поддерживает "антипутинские настроения".

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров назвал слова о необходимости вернуть Крым Украине попыткой погасить критику в адрес Трампа в связи с обвинениями в связях его помощников с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Крым является "российской территорией", которая не подлежит возвращению.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп придерживается "жесткой линии" по отношению к Москве. По словам Спайсера, президент США ясно дал понять, что правительство России должно "вернуть" Крым и отказаться от насилия на востоке Украины.