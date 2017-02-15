В Брюсселе – встреча министров обороны НАТО, впервые участвует Мэттис

В Брюсселе министры обороны стран НАТО в среду обсудят расходы на оборону и борьбу с терроризмом в ходе встречи, в которой впервые примет участие новый министр обороны США Джеймс Мэттис.

Перед началом двухдневной встречи 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча "подтвердит непреходящую важность трансатлантических связей", и призвал убедить Соединенные Штаты, что расходы на оборону будут увеличиваться.

Союзники также добиваются гарантии приверженности США НАТО после того, как президент США Дональд Трамп назвал организацию "устаревшей" и пригрозил отказать в поддержке США, если государства не будут наращивать свои расходы на оборону.



Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО, которые не поддерживают свои расходы на оборону на уровне 2 процента от своего валового внутреннего продукта (ВВП), и призывал справедливо разделить бремя военных расходов.

Столтенберг сказал, что "расходы на оборону были главной темой" двух его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.



В 2014 году, когда Россия захватила Крым и оказала военную поддержку сепаратистам на востоке Украины, руководители НАТО обязались остановить сокращение расходов на оборону и двигаться, чтобы поднять свои военные бюджеты до 2 процентов ВВП в течение десяти лет.