В Минкультуры России опровергают слияние "Ленинки" и "Публички"

В Министерстве культуры России опровергли сообщения об объединении Российской национальной библиотеки (РНБ), которая находится в Петербурге и Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве.

Эти заявления "являются абсолютной ложью" и "распространяются некомпетентными людьми, и в личных интересах", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева. Она также опровергла информацию о сокращении якобы "400 сотрудников" Российской национальной библиотеки в Петербурге.

По её словам, речь идет об инициативе двух библиотек о поэтапном объединении усилий в целях оптимизации работы электронных библиотек, комплектации книжных фондов для улучшения качества обслуживания читателей, роста заработной платы сотрудников и модернизация этих учреждений.

Ранее в СМИ появились сообщения об идее объединить РГБ (бывшую "Ленинку") и "Публичку" (неформальное название РНБ). Отмечалось, что с соответствующим обращением в министерство культуры обратились руководители двух библиотек. 7 февраля стало известно об увольнении главного библиографа РНБ Татьяны Шумиловой. По её словам, руководство библиотеки предложило ей оставить свой пост после того, как она раскритиковала ожидаемое слияние с Российской государственной библиотекой в Москве.

В Петербурге состоялись акции протеста ученых против слияния двух библиотек.