В Малайзии задержали женщину по подозрению в убийстве Ким Чен Нама

Власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы в связи с расследованием по факту смерти Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на малазийское Государственное информационное агентство Bernama в среду.

Женщина была задержана в терминале международного аэропорта Куала-Лумпур, сообщает Bernama со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции. Никакие другие детали пока не сообщаются. Представители малайзийской полиции не были доступны для комментариев.

Разведка Южной Кореи подозревает двух женщин - северокорейских агентов в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи.