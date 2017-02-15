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Новости

В Малайзии задержали женщину по подозрению в убийстве Ким Чен Нама

Ким Чен Нам (слева) и Ким Чен Ын (справа)

Ким Чен Нам (слева) и Ким Чен Ын (справа)

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Власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы в связи с расследованием по факту смерти Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на малазийское Государственное информационное агентство Bernama в среду.

Женщина была задержана в терминале международного аэропорта Куала-Лумпур, сообщает Bernama со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции. Никакие другие детали пока не сообщаются. Представители малайзийской полиции не были доступны для комментариев.

Разведка Южной Кореи подозревает двух женщин - северокорейских агентов в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи.

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