Посольство США в Грузии осудило референдум в Южной Осетии

Посольство США в Грузии осудило планы сепаратистских властей Южной Осетии провести референдум по вопросу предлагаемого изменения названия региона, поддерживаемого РФ. Наряду с президентскими выборами 9 апреля, сепаратисты, которые контролируют Южную Осетию, планируют провести плебисцит по предложению переименовать регион из Республики Южная Осетия - в государство Алания.

В заявлении на своем веб-сайте 14 февраля посольство США в Тбилиси сообщает, что Соединенные Штаты не признают результаты "незаконного" референдума, проведенного "без явного согласия" грузинского правительства. По оценке американской дипломатии, "такие провокационные действия подрывают доверие и Женевские международные переговоры," которые происходят, чтобыослабить напряженность, сохраняющуюсяпосле короткой войны 2008-го года, когда российские войска вторглись в Грузию.

Лидер сепаратистов Южной Осетии Леонид Тибилов подписал 6 февраля указ, которые планирует проведение референдума.

Грузия считает, что предложенное название провокационное, посколькуперекликается с названием соседнего российского региона, который также населенный преимущественно этническими осетинами называется Республика Северная Осетия-Алания и может привести к предложению объединить два региона.

Ранее Тибилов воздерживался от проведения референдума об объединении Южной Осетии и Северной Осетии, идеи, которую он вынашивал несколько лет назад. Россия признала независимость Южной Осетии и другого сепаратистского региона, Абхазии, как независимых государств после войны 2008 года. И сохранила там тысячи военнослужащих.