У адвоката обвиняемого в убийстве Немцова украли материалы дела

Заурбек Садаханов, адвокат одного из обвиняемого по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщил о краже материалов дела из его автомобиля. В машине Садаханова разбили окно и выкрали документы, аудиозаписи судебных заседаний, удостоверение адвоката и паспорт, рассказал сам юрист агенству "Москва". Садаханов подал заявление о краже в полицию. Он считает, что происшествие "напрямую связано" с делом об убийстве Немцова.

То же агентство сообщает о том, что в центре Москвы накануне обстреляли автомобиль другого адвоката, работающего на этом процессе - Марка Каверзина, защитника главного обвиняемого по делу об убийстве Немцова, Заура Дадаева. По словам Каверзина, неизвестные обстреляли его машину из травматического оружия и разбили стеклянную крышу. Инцидент произошел у офиса адвоката. Каверзин пока не подал заявление в правоохранительные органы, поскольку был занят на судебном заседании.



Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля. Всего на скамье подсудимых по этому делу находятся пять человек. Заказчиком преступления следствие считает бывшего офицера Руслана Мухутдинова. Соратники Немцова настаивают на необходимости допросить главу Чечни Рамзана Кадырова.