СК России задержал бывшего вице-премьера аннексированного Крыма

В аннексированном Россией Крыму по обвинению в коррупции задержан бывший вице-премьер полуострова. В Следственном комитете заявляют, что чиновник за взятку в 27 миллионов рублей обещал обеспечить победу одной из строительных фирм при заключении контракта на строительство жилья в регионе.

Имя задержанного в ведомстве не называют, однако, по данным источников "Интерфакса", им является Олег Казурин. Он был назначен на пост заместителя главы правительства Крыма в январе прошлого года. В декабре Казурина уволили – "за систематическое невыполнение поручений".