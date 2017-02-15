После очарования

Похоже, что для Кремля и Владимира Путина президентские выборы оборачиваются разочарованием. Бессменный лидер рейтингов, популярнейший в своей стране политик, человек, способный, как говорят, одним словом или движением создать или уничтожить любую партию в России, "проиграл" выборы! Выборы эти, правда, прошли не на территории нашего государства, а в США, и не то чтобы Путин проиграл, а скорее разочаровался реализацией предвыборных обещаний победителя. Тем не менее эпизод заслуживает осмысления.

Политический бомонд России разгневал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заявивший, что президент США "ждет от России содействия в деэскалации ситуации на Украине и возвращения Крыма". Ему тут же ответил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, по-видимому, прямо-таки вжившийся в роль американского избирателя: "Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ… Когда люди избираются – они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы". Логика Володина несомненно привлекательна, но только слышать ее от представителя "Единой России" странно. Сколько предвыборных обещаний и программ реализовали "медведи" за годы своего пребывания у власти? Где величие России и благосостояние народа?

В Кремле, похоже, полагают: Трампа граждане США избрали за то, что он пообещал дружить с Россией

Дональд Трамп заставил Володина почувствовать себя не только американским избирателем, но и обычным гражданином России, еще недавно рукоплескавшим (зачастую – стоя) президенту, а теперь разочарованно взывающим к порядочности и честности системы, но все еще надеющимся на доброго "царя". И эти опасения не случайны. В российской традиции наложение санкций, которые ударяют в первую очередь по своему избирателю ("закон Димы Яковлева", "продуктовые" санкции). Стоит ли ожидать от США новых санкций в отношении чиновников и бизнесменов из ближнего круга Владимира Путина?

Умиляет следующее: в Кремле, похоже, полагают, что граждане США избрали Трампа своим президентом за то, что он пообещал дружить с Россией. Вот бы Трамп удивился такой новости! Его самая слабая позиция – "дружба с Путиным", по которой бил черный PR демократов, – вдруг преподноситься как опора его победы. Какие рабочие места? Какая миграция? Какое восстановление величия США? Все это меркнет перед требованием граждан США снять санкции с друзей президента России!

Путин и Трамп кое в чем очень схожи: они знают и умеют говорить то, что нравится публике. Вот чего не поняли в Кремле – это того, что для Трампа вопросы внутренней политики и ситуация в рядах политического истеблишмента имеют гораздо большее значение, чем внешний фактор, и тут нет ничего удивительного, ведь в Москве поступают также. И как только Трамп понял, что публично заигрывать с Россией больше не имеет смысла, он тут же изменил свои приоритеты.

Путин и Трамп схожи и в другом: оба они популярны в рабочей среде, они умеют говорят то, что от них хотят слышать другие, для них внешняя политика лишь как элемент политики внутренней. Поэтому у этих двоих есть все задатки для того, чтобы вновь и вновь разочаровывать друг друга. Трамп пока сделал первый ход.

Анатолий Канюков – петербургский политик, социал-демократ