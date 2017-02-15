"Валентинка" от Трампа

Вчера со слов пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера стало известно, что Дональд Трамп "ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны". Злорадные комментарии не заставили себя ждать.

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Константин Эггерт

За что боролись... "Трамп ожидает от России возврата Крыма", сообщает нам DW (на русском). Перефразируя Черчилля, "никогда в истории не было так много просрано столь быстро таким бездарным способом".

Глеб Морев

главное занять правильную переговорную позицию

Konstantin Kalachev

От любви до ненависти один шаг. От трампомании до трампофобии одно заявление.

Natalia Marshalkovich

Верить, Штирлиц, нельзя никому

Alexey Kondrashov

Тоже мне, хороший друг.- Обошел меня на круг.

А вчера все вокруг говорили: - Сэм - друг,

Сэм - наш гвинейский друг.



Ольга Романова

Мы его, можно сказать, на помойке нашли, а теперь он нам фигвамы рисует.

Юрий Бершидский

Кажется, в госдурке зря вставали после оглашения итогов американских выборов.

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Александр Фельдман

Ну вот. Теперь точно чмо. Все мечты побил. Вдребезги.

Ожидаем акций протеста в палатках у Спасо-Хауса и сожжения чучела с дохлой белкой на голове на ступеньках здания в Охотном Ряду.

Борис Цейтлин

Бояре взбунтовались! Говорят, Трамп - ненастоящий!

Nikolai Rudensky

Трамп-оборотень

"Другие кардиналы думают:

«Вот бы хорошо, в самом деле, такого слабенького папу выбрать... Очень будет милый и застенчивый папа. И он навряд ли будет во все входить и всех подтягивать. А то, ей-богу, другого выберешь, он тебе навернет. Нет, непременно надо этого выбрать».

И с этими словами они его выбирают.

Историки говорят, что сразу после избрания, почти немедленно, произошла чудовищная перемена. Кардинал выпрямил стан и заговорил с собравшимися таким резким и суровым тоном, что привел всех в трепет.

И он пять лет был папой. И он весьма сурово вел дела. Он во все вникал и всех тянул... Так что все вскоре убедились, что он их чертовски надул". (Зощенко. "Голубая книга")

Sergei Medvedev

Новый Кандид. Трамп по ходу дела узнает о договоре СНВ-3 ("невыгоден для Америки", замечает он), затем о Крыме ("надо вернуть", распоряжается он). Скоро, видимо, ему расскажут о Донбассе и Сирии.

Oleg Pshenichny

Ах да, мы немного упустили, мистер Трамп просил также неофициально добавить вот это:

"Володья, нормальные выборы организуй, и выпусти политзэков, а так-то всё пучком, будем дружить"

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Ostap Karmodi

План Трампа по налаживанию отношений с Путиным:

1. Путин возвращает Крым

2. Я налаживаю отношения с Путиным

3. Profit!

Mikhail Sokolov

Ждем: "Даешь перезагрузку!". "Верните Макфола в Москву!"

Konstantin Kalachev

Я терпел, когда российские СМИ называли меня пророссийским кандидатом. Я терпел, когда американские СМИ мою победу приписали усилиям русских хакеров. Я терпел, когда Владимир Путин говорил о лучших в мире девушках с низкой социальной ответственностью, с которыми я якобы не встречался в Москве. Я терпел трампоманию российских политологов и апплодисменты в честь моего избрания в Госдуме. Но секретный указ о присвоении мне ордена "Дружбы" я выдержать уже не мог. Ваш Дональд Трамп

Многие предвкушали, как вчерашние поклонники Трампа начнут "переобуваться на ходу" или же, наоборот, оправдывать своего любимца.

Constantin Khrapov

Ну учитывая что Трамп парень вообще непредсказуемый, то сейчас будет очень забавно наблюдать за тем, как наши пропагандисты будут шизофренические пытаться ловировать между Трампом-другом и Трампом-врагом. Так как понимают, что поносить откровенно этого парня, как Обаму нельзя. А так как никакой реальной стратегии ни в развитии страны, ни во внешней политики нет, то будем прыгать туда сюда как наш сосед Лукашенко... Печально конечно это все.

Artem Rondarev

Судя по тому, что на RT и на ураганном портале Взгляд почти одновременно вышли тексты про то, что гнилые либерасты и пятая колонна из своих устроили Трампушке обструкцию, и он вот-вот психанет, и мало никому не покажется, и никакого президента так не травили, как нашего Трампушку, - патриотические силы стараются нащупать объяснение того, почему все-таки Трамп чмо, хотя политологи нам обещали. Объяснение, разумеется, из разряда «заговора черных сил», других объяснений патриоты делать не умеют; зато не стыдно: мы-то в Трампушку верили, и Трампушка хороший в душе, но бесы его довели.

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Многие комментаторы действительно склонны к тому, чтобы видеть за спиной у Трампа "заговор врагов".



Danilin Pavel

Ну, все, наконец то не нужная пелена о святом прорусском Трампе спала с глаз, и теперь можно нормально обсуждать действия этого президента.

Кстати, чего вы хотели? Если его вот уже полтора месяца вынуждают отречься от позитива по отношению к России, угрожая внутренними проблемами, то, конечно настоящий президент своей страны, должен решать внутренние проблемы, и пересмотреть свою точку зрения на внешний фактор, ежели он генерирует внутренние проблемы.

Давыдов.Индекс

Трамп владеет внутрироссийской повесткой и умами политологов - интересно, что имел в виду яркий Павел Данилин, анализируя действия "настоящего президента"?

Не поверил в вероломство Дональда Трампа и председатель Госдумы Вячеслав Володин: он напомнил, что слова о возвращении Крыма прозвучали из уст не самого Трампа, а его пресс-секретаря, и призвал Трампа выполнять свою предвыборную программу, в которой он обещал урегулировать отношения с Россией.

Dmitry Gudkov

Володин отказался считать требование вернуть Крым позицией Трампа.

Стадия «отрицание».

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George Pluzhnikov

"А если Трамп не начнет выполнять свои предвыборные обещания, через четыре, максимум - восемь лет вылетит из Белого дома пулей."

Алиса Зюс

"Заявление о Крыме противоречит предвыборным обещаниям Трампа".

Секундочку! Обещать не значит жениться!

На то, что заявление о возвращении Крыма сделал не сам Трамп, указывают и комментаторы.

Vera Winn

Спайсер сегодня сказал про Крым и пр., но сам Трамп пока что ничего такого не говорил, пока он только отпускал Путину комплименты.

Алексей Синельников

Опять у них Трамп плохой. Теперь он кого-то там уволил за неуставные шашни с нашим послом и Крым не хочет отдавать к 8-му марта. И вот уже - русофоб! Да у вас все кроме вас русофобы, вы справочник по психическим болезням хорошо почитайте.

Что характерно для параноиков - это особый фильтр, который пропускает в голову только половину информации. Вот идет собака. Параноик видит только, что у собаки зубы. Что собака виляет хвостом ему не интересно.

Читает, например, параноик, брифинг пресс-секретаря Спайсера. Спайсер говорит: "Мы ждем от России уменьшения напряженности и возврата Крыма". О! Все, гипоталамус включился, глаза навыкате, морда красная, руки дрожат. То, что дальше Спайсер говорит "в остальных вопросах мы готовы к сотрудничеству" параноика не интересует.

И что Трамп на фоне всего этого словесного поноса "про Россию" подписал House Joint Resolution 41, которую Тиллерсон лоббировал еще когда работал в EM, параноик тоже не видит, потому что он вообще не знает, что такое House Joint Resolution 41 и как это связано с планами Трампа на глобальное переустройство потоков драгоценных жиж.

Люди, не бойтесь!

Трамп, как вам неоднократно было доложено, самый предсказуемый, понятный и стабильный политик в мире. Его цели ясны (всех <обмануть>), его методы честны (мутить пока не выгорит), его идеология нам близка (с нами Бог, остальные лохи).

Рыклин Александр

"Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от российского правительства деэскалации на Украине и возвращения Крыма".

Вячеслав Володин, спикер нижней палаты парламента РФ, - "Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым — это часть России. И любые разговоры, которые ведутся в отношении отчуждения нашей территории — а Крым — это часть России, — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию... Свои предвыборные обязательства надо выполнять. . А то какой-то там пресс-секретарь что-то сказал..."

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, - "А вот это сейчас обидно было"...

Илья Вайцман

• Заявление пресс-секретаря президента на брифинге - не отсебятина. Если у вас Песков с поводка то и дело срывается, подставляя шефа, так вы его и дрессируйте. А у американцев было официальное мероприятие.

• Вам, т.Володин, Дональд Трамп ничего не обещал. Просто потому, что вы не его избиратель и ему на вас в данном плане наплевать абсолютно. И требовать от него "выполнять предвыборные обещания" вы можете только в своих влажных снах. Ну, или подводя его под импичмент неким "компроматом", да.

• Что вы там себе навоображали за словами "урегулировать отношения с Россией" - ваши проблемы. Почему это не может быть решение совершенно неприятного вам лично вида? :D Ну, как и Ираком в свое время урегулировали...? Запросто может! "Ой", да? :P

Многие патриоты России, впрочем, не скрывают своего разочарования.

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Политологи строят прогнозы по поводу того, как текущая ситуация может повлиять на внутреннюю повестку.

Konstantin Kalachev

Дональд Трамп очень поможет Администрации президента РФ, если даст возможность использовать образ врага как доминанту и инструмент мобилизации. Повестка развития не так убедительна, как призывы сплотиться вокруг лидера в ситуации черной неблагодарности белого Трампа. Интересы президентской кампании превыше всего!

Fyodor Krasheninnikov

Если Путин всерьез выдавал своему окружению Трампа за свой хитрый план и "чудо Бранденбургского дома", то у него реальные проблемы. Послабления по санкциям не будет и как бы не наоборот. Непонятно, что теперь можно выдавать за вундерваффе и хитрый план.

Электорату он сможет морочить головы еще долго, но вот тем, кто вокруг, все должно стать очевидным: фарт кончился, дядя Вова не умеет творить чудеса, дальше будет хуже.

Собственно, каковы перспективы для Кремля, если Трамп будет бороться с наследством Обамы во внутренней политике, а во внешней окажется реальным ястребом? На что надеяться? В Германии усидит Меркель, во Франции рвется вперед совсем ненужный Кремлю Макрон. Британия после Брекзита ничуть не изменила своих позиций по интересующим вопросам. Получается, что после цикла перевыборов Запад окажется ничуть не более дружественным, чем был и есть.

Где путь к победе и какой она может быть в такой ситуации? Одно дело - надежда потерпеть еще несколько месяцев, пока уйдут Обама, Меркель, Олланд и Камерон и передоговориться с новыми партнерами (этот план был актуален буквально недавно и почти начал реализовываться),совсем другое - терпеть бесконечно, без каких-либо явных маяков впереди.

Сам-то Владимир Владимирович выдержит, ему куда деваться. А вот все те, которые вокруг - им это вечное прозябание зачем?

Есть и предположения по поводу того, как могут будут развиваться события на внешнеполитической арене.

Кирилл Шулика

Ну что, дядя Дональд пошел по подъездам... Кремль принял меры.

Ушел Флинн, обнаружили разведывательное судно у восточного побережья США. Пресс-секретарь Трампа сказал, что о необходимости вернуть Крым и сразу американские власти заявили, что Россия развернула крылатые ракеты в нарушение договора 1987 года.

Украинские блогеры, как в России, так и вне ее, могут дальше рассказывать, что Трамп пророссийский на самом деле, а мы ничего не понимаем.

Холмогоров Егор

Главное тут для России не скатиться в две противоположных ловушки: истеричное "оказался наш отец не отцом, а сукою" и ловушка трамп-лоялизма: "главное не навредить Трампу".

Действовать нужно холодно и враждебно, против той системы, которая взялась уничтожать Трампа. Против ЦРУ, против Госдепа, жестко подставлять их, предоставляя Трампу и команде поводы для их тотальной зачистки.

Позиция России по мере наступления на Трампа должна ужесточаться, коридор возможностей диалога для Штатов - суживаться. Потому что сделка была нужнее им, а не нам.

Ну и конечно холодной и жесткой должна быть реакция на выходку про Крым. Потому что попытки обсуждать Крым, сделать его хотя бы предметом торговли - индикатор полной политической невменяемости контрагентов.

Пока одни комментаторы ждут "жестких реакций", другие, наоборот, надеются на то, что конфликт не будет разрастаться.

Roman Popkov

У кого-то здравого и умного уже видел это мысль, и не грех ее повторить. И российские ультра-мега-либералы, и украинские патриоты и прочие недруги Путина все ждут, когда Трамп, наконец, перестанет прикидываться и начнет всерьез гадить Кремлю. Отставка американского советника по нацбезопасности из-за чрезмерных и плохо задекларированных связей с российским послом особенно всех воодушевила. Мол, скоро-скоро, Америка станет великой опять.

Я тоже к Путину известно как отношусь.

Но ребята. Давайте холодно и честно. А вы правда хотите, чтобы эти два психа всерьез поссорились? Вот правда, честно-честно? И вам не страшно? Гиперпространственные двигатели для того, чтобы добраться до экзопланет вроде не изобрели же еще.

В конечном итоге, у Путина есть неплохой шанс пересидеть неблагополучный период, напоминают комментаторы:

Dmitry Shkolnik

Ничего, Путин попытается через 8 лет со следующим президентом наладить. Если долго сидеть в кресле президента России, можно увидеть как из Белого Дома улетает на вертолёте твой враг.