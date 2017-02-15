Столтенберг осудил нарушение Россией Договора о РСМД 1987 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нарушение Россией Договора 1987 года между США и Советским Союзом о ликвидации ракет средней и малой дальности, развернув новую ракету на юге страны. По его словам, любое нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности вызовет серьезную озабоченность в НАТО.

"Договор о РСМД является очень важным, поскольку устранил целый класс ядерного оружия и оружия, которые ставило под угрозу Европу и союзников по НАТО, пока оно не было устранено в конце 1980-х годов", – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО ответил на вопросы журналистов в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран, входящих в Атлантический союз.

Ранее сообщалось, что Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования, что нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Газета The New York Times написала, что согласно разведданным, на вооружении России находятся уже два батальона таких ракет. Ссылаясь на неназванного высокопоставленного российского представителя, издание сообщает, что один батальон размещен на испытательном полигоне в Капустином Яру под Волгоградом, а второй был в декабре перемещен с этого полигона на базу в неназванном месте.