Трамп: спецслужбы США незаконно передают "компромат" прессе

Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения прессы о возможных контактах его советников с высокопоставленными представителями российской разведки.

В своем твиттере Трамп высказал предположение, что сотрудники американских спецслужб намеренно снабжают прессу "компроматом" на лиц из окружения президента. "Как в России", – заключил Трамп.

Новые сообщения New York Times, CNN и других СМИ о расследованиях в отношении сотрудников предвыборного штаба Трампа, которые, как утверждается, ведут американские спецслужбы в связи с их связями с Россией, последовали за скандалом с бывшим советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном, который был вынужден подать в отставку в связи с утаиванием информации о содержании телефонного разговора с послом России в Вашингтоне.

Демократы и ряд республиканцев в Конгрессе требуют провести независимое расследование возможных связей бывших и нынешних сотрудников Трампа с Россией, указывая на то, что, согласно докладу американских спецслужб, Москва вмешалась в президентские выборы в США с целью не допустить победы соперницы Трампа – Хиллари Клинтон.

Трамп, который неоднократно выражал надежду, что ему "удастся поладить с Путиным", отвергает обвинения в связях его команды с Россией, а его пресс-секретарь Шон Спайсер накануне заявил, что президент проводит жесткую линию в отношении Москвы, в частности, требует от нее вернуть Украине Крым.