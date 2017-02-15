Черногория: с лидеров пророссийской оппозиции снят иммунитет

Парламент Черногории по требованию прокурора Миливоя Kaтнича сегодня лишил депутатской неприкосновенности лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрию Мандича и Милана Кнежевича в связи с подозрениями в причастности этих политиков к попытке силового захвата власти. Решение принято единогласно.

В ближайшее время оба политика, которые выступают против присоединения Черногории к НАТО и за развитие тесных связей с Россией, могут быть арестованы. Мандич и Кнежевич вместе с сотнями своих сторонников пришли сегодня к зданию парламента к началу заседания, требуя от черногорских властей прекратить преследование оппозиционеров. Здание парламента оцеплено полицией. Представители "Демфронта" ведут трансляцию своей акции протеста в соцсетях.

Напомним, что оппозиционные партии, получившие в парламенте 39 мест из 81, не признали результаты выборов 16 октября 2016 года и с тех пор бойкотирует работу парламента. "Демфронт", чьи лидеры оказались фигурантами дела о попытке захвата власти, требуют тщательного расследования дела о попытке госпереворота, считая его сфабрикованным в интересах правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

Мандича и Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить экс-премьера Джукановича по окончании голосования 16 октября. По этому делу также проходят около 20 граждан Сербии и двое российских граждан – Эдуард Широков и Владимир Попов. Часть подозреваемых находится под арестом в Черногории, местонахождение россиян не установлено.

Премьер Сербии Александр Вучич призвал вчера черногорские власти очень деликатно подходить к этому делу, в расследовании которого участвует и сама Сербия.