Задержанных в Москве активисток обвинили в нарушениях на пикете

Активисток Лику Александриди и Инну Кардалиеву, задержанных у Таганского суда в Москве, обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Портал "ОВД-Инфо" передает, что акция, во время которой девушки легли в картонные гробы, была посвящена бизнесмену Дмитрию Даину, дело которого суд рассматривал в среду.

Ранее сообщалось, что Александриди и Кардалиева пришли поддержать оппозиционного активиста Ильдара Дадина, приговоренного к двум с половиной годам лишения свободы.