На Украине около 30 граждан РФ осуждены за военные преступления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на пресс-конференции в Киеве 15 февраля сообщил, что за военные преступления в Донбассе со времени начала там вооруженного конфликта осужден 41 человек. 28 из них - граждане России, остальные - участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Последний приговор был вынесен россиянину 8 февраля нынешнего года Торецким городским судом (Донецкая область). Уроженца Москвы, бывшего сотрудника правоохранительных органов РФ (фамилия его не называется) осудили к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества за участие в войне против Украины.

Юрий Луценко напомнил, что среди граждан РФ, обвиняемых в военных преступлениях в Донбассе, фигурируют 20 высокопоставленных военных и чиновников. В частности, советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в, так называемом, "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители - Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, а также еще 12 офицеров Вооруженных сил России. По информации прокураторы, действия этой группы россиян начиная с февраля 2014 года привели к гибели на востоке Украины не менее 2263 украинских военных и причинили убытки на сумму более 1,3 триллиона гривен (около 50 млрд долларов).

Говоря об уголовных делах, которые касаются оккупации Крыма, Генеральный прокурор отметил, что в суды подано около 600 ходатайств. Они касаются предоставления разрешения на проведение специального досудебного расследования и заочных процессов в отношении "изменивших присяге и предавших Украину" 328 судей и 266 прокуроров Крыма и города Севастополя. По словам Луценко, суд уже удовлетворил около 400 ходатайств в отношении 322 судей и 68 прокуроров.