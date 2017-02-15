Журналиста Сергея Лойко допросили в СК

Журналиста Сергея Лойко допросили в Следственном комитете РФ из-за выставки фотографий войны в Донбассе "Прямой взгляд". Об этом сообщает "Открытая Россия", правозащитники которого представляют интересы журналиста. Заявление на Лойко по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") написал муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров. Идет доследственная проверка, по итогам которой следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В конце сентября выставку "Прямой взгляд" в Сахаровском центре пыталась сорвать группа людей, назвавшихся "ополченцами Донбасса". Среди них был и депутат Захаров. Сам Сергей Лойко считает свой вызов в Следственный комитет частью политически мотивированной кампании. Он рассказал Радио Свобода, что повестка о явке на допрос пришла спустя несколько дней после того, как писатель Захар Прилепин и журналист Антон Красовский выступили с критикой его книги "Аэропорт" о войне на востоке Украины.