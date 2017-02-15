Гройсман: Украине нужно разблокировать поставки угля из Донбасса

Правительство Украины 15 февраля ввело чрезвычайные меры в энергетическом секторе сроком до двух месяцев из-за дефицита угля. Речь идёт о возможном временном сокращении норм потребления энергии.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман на экстренном заседании кабинета призвал украинских активистов прекратить блокаду поставок угля из тех районов Донбасса, которые контролируют сепаратисты.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предупредил о возможных веерных отключениях света и тепла.

С конца декабря украинские активисты блокируют железные дороги, ведущие на юго-восток страны.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил в среду в эфире Украинской службы Радио Свобода, что участники блокады "неподконтрольной территории Донбасса" своими действиями помогают сепаратистам.