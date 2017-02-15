На свободу вышел первый в Узбекистане банкир Рустам Усмонов

После 19 лет тюремного заключения вышел на свободу Рустам Усмонов – основатель первого частного банка в Узбекистане ("Рустамбанк"). Об этом сообщила Узбекская служба Радио Свобода – Ралмо Озодлик.

В 1998 году Усмонов был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве и незаконных валютных операциях. в 2012 году срок наказания был продлен на 5 лет за то, что – по мнению властей – он нарушал внутренний распорядок в колонии.

Родные Усмонова и правозащитники считали, что его преследуют по политическим мотивам. В ноябре 2016 года международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch и Freedom House, призвали правительство Узбекистана освободить банкира и еще нескольких заключенных, которые были названы "политическими".

